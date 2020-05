Cascais realiza testes grátis ao coronavírus para toda a população

A Câmara de Cascais vai disponibilizar, a partir da próxima semana, testes serológicos gratuitos à Covid-19 a todos os habitantes do concelho, uma medida que poderá abranger 214 mil pessoas."Nesta fase de desconfinamento achámos que era fundamental dar este passo. O nosso objetivo é atingir os cinco mil testes por semana", sublinhou o presidente da autarquia, Carlos Carreiras. Esta ação decorre de uma colaboração entre a Câmara de Cascais, a Fundação Claude e Sofia Marion, da empresa de diagnósticos Roche, e os laboratórios privados Germano Sousa e Joaquim Chaves.As colheitas de sangue têm lugar num dos 18 laboratórios dos parceiros privados em Cascais. O resultado do teste será conhecido no espaço de 24 horas, sendo enviado para o endereço de email do munícipe."Adicionalmente, a câmara disponibilizará equipas móveis de enfermeiros que se deslocarão às residências de grupos prioritários ou de risco, para aí procederem à recolha de amostras para análise", explicou o autarca. A marcação do teste poderá ser feita através da linha Cascais 800 203 186 ou nas lojas da autarquia. É necessário apresentar um comprovativo de residência.

