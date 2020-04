Cascais sem comemorações critica “péssimo exemplo” do Governo e Parlamento

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, teceu duras críticas ao Governo e à Assembleia da República na sequência da decisão de celebrarem o 25 de abril e o primeiro de maio. E já avisou que não há celebrações em Cascais.

Ao Correio da Manhã, o autarca social-democrata anunciou que "não vai permitir que haja as normais comemorações do 25 de Abril, do 1º de Maio e do 10 Junho", que "já tinham sido canceladas há uns dias atrás". "Quem quiser comemorar, comemora em casa", vincou.

Para Carlos Carreiras, "manter as celebrações a nível nacional é um enorme erro que rasga o consenso e a confiança que tem presidido ao combate à esta pandemia". Carreira disse ainda que considera "uma ofensa manter as comemorações do 25 de Abril e 1º Maio", uma vez que "o Presidente da República já tinha cancelado que o 10 de Junho". É "indecoroso e um péssimo exemplo que vem de cima e a liderança afirma-se pelo exemplo", acrescentou.