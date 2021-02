Cascais tem condições para vacinar contra a Covid-19 toda a população ativa antes do verão, afirma presidente da câmara

Em três meses conseguiam vacinar toda a população ativa. Dizem que têm possibilidade de comprar vacinas, mas o Estado não permite. E os pavilhões preparados pela Câmara de Cascais continuam vazios.Não há vacinas, não há data para chegarem. Esta segunda deviam ter chegado 1500, na quinta-feira, Carlos Carreira, presidente da câmara, foi informado que só seriam 100 vacinas. Mas não chegaram, depois foi dito que seria terça-feira, horas depois que não havia data precisa."Tínhamos condições para comprar vacinas e vacinar a população antes do Verão. Não o podemos fazer e temos de esperar que as vacinas cheguem. Para além da questão sanitária, há uma questão económica.Cascais depende do verão e é preciso atingirmos rápido a imunidade de grupo", diz o autarca ao