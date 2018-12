Slot machines lideram. 2018 com pior resultado desde 2012 em fortunas no Euromilhões.

Os portugueses apostam cada vez mais nos casinos, onde as slot machines lideram nas receitas. Pelo contrário, nas salas de bingo, nos meses de julho, agosto e setembro, houve um recuo nas resultados. No conjunto, as receitas atingiram os 100,8 milhões de euros no terceiro trimestre, mais dez milhões face aos 90,4 milhões verificados ...