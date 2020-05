Caso clínico de Fernando Rocha vai ser alvo de estudo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em casa há 45 dias, Fernando Rocha mantém o diagnóstico positivo à Covid-19 após seis testes de despistagem. A viver um longo período de confinamento, o humorista tem encarado estes dias "com muita paciência e sempre com esperança de o próximo teste dar negativo". Ao, Fernando Rocha contou que tem sido acompanhado pelo Hospital Santo António, no Porto, e que todas as semanas é sujeito a um novo teste a ...