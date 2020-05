Caso de criança com quadro semelhante a doença inflamatória de outros países preocupa Saúde

Portugal regista um caso de uma criança com uma "situação semelhante" e "quadro clínico parecido" à doença inflamatória grave associada à Covid-19 que tem sido reportada noutros países, revelou esta quinta-feira a diretora-geral da Saúde. Foi a nota mais preocupante do balanço diário sobre a situação do novo coronavírus no nosso País, em contraponto com a queda do número de vítimas mortais, que desceu a fasquia dos 20 mortos.

Sobre a criança, pouco mais disse Graça Freitas, ficando sem se saber o sexo, a idade e a verdadeira situação clínica. "É uma situação semelhante, que ainda carece de uma melhor caracterização. É preciso esperar para ver outros parâmetros de análise da situação", disse.

A Organização Mundial da Saúde está a investigar possíveis ligações entre a Covid-19 e uma doença inflamatória grave que afeta crianças, mas garante que, por enquanto, se trata de casos "muito raros".

Maria João Brito, responsável pela Unidade de Infecciologia do Hospital Dona Estefânia, disse na quarta-feira à agência Lusa que, "há duas, três semanas", os colegas espanhóis, ingleses, e mais tarde os italianos reportaram o aparecimento de casos de crianças e adolescentes com este quadro clínico.

Quanto aos número divulgados esta quinta-feira, além do recuo no número de vítimas mortais, que entrou no intervalo entre os 10 e os 20 mortos por dia, há um salto no número de recuperados. Preocupante, no entanto, continua a ser o número de infetados, que registou um crescimento de 540 casos.



Ministra admite recorrer a privados

A ministra da Saúde admitiu que vai recorrer mais aos privados para recuperar o atraso na atividade do Serviço Nacional de Saúde suspensa por causa da pandemia "Não creio que o SNS será capaz sozinho", disse Marta Temido.



Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24