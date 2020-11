Um dos sete doentes com Legionella internados no Hospital de S. João, no Porto, teve alta. Naquela unidade continuam internados dois doentes nos Cuidados Intensivos e quatro em enfermaria.Por sua vez, no Hospital Pedro Hispano e no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim continuam internados 31 doentes: 15 no primeiro e 16 no segundo. O surto da doença do legionário provocou já oito mortos e 76 pessoas diagnosticadas.