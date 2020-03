Caso de meningite obriga a medicar alunos em Coimbra

Depois de um aluno do Departamento de Engenharia e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia ter sido diagnosticado com meningite bacteriana, mais de 500 alunos da Universidade de Coimbra (UC) já pediram para ser medicados. "Estão a tomar o comprimido de Ciprofloxacina Megaflox 500 mg, facultado de forma gratuita a mais de 500 alunos, de forma a evitar o contágio e propagação da meningite bacteriana", disse esta sexta-feira o reitor da UC, Amílcar Falcão.

O estudante participou no Typomania Festival, no início da semana, e está agora internado. De imediato foram tomadas medidas para evitar o contágio. "Todos os alunos foram informados por email deste caso.





A prioridade foi avisar os colegas de turma e todos os que participaram na iniciativa, de forma a evitar a propagação", complementou o reitor.Amílcar Falcão sublinhou ainda que "o facto de os sintomas relatados pelo aluno serem idênticos aos do coronavírus facilitou o processo, uma vez que a Universidade já estava em alerta". O caso foi detetado na quarta-feira pela Unidade de Saúde Pública do Baixo Mondego. O aluno está estável.Aluno participou na segunda-feira no evento Typomania, no Polo II da UC. Aos presentes na iniciativa foi aconselhado tomarem um comprimido de Ciprofloxacina 500 mg, medicamento que anula o risco de doença.A meningite pode parecer uma gripe e causar febre, dores no pescoço e náuseas. A doença pode levar à morte ou deixar sequelas graves por atingir o centro nevrálgico do corpo.A meningite transmite-se por contacto direto com gotículas e secreções nasais favorecidas pela tosse, espirros, beijos e pela proximidade física.