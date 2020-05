Caso positivo de coronavírus confirmado no Tribunal Central de Instrução Criminal

Um caso de Covid-19 foi detetado esta semana numa funcionária de limpeza do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, conhecido por ‘Ticão’. A mulher tinha acesso a todos os gabinetes, pelo que já foram feitos testes aos magistrados Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Ambos deram negativo, segundo o ‘Expresso’ online. A funcionária está internada nos Cuidados Intensivos do Hospital Garcia de Orta, Almada."Só os magistrados e os polícias fizeram testes, enquanto os oito funcionários judiciais foram informados que tinham que contactar os médicos de família", disse aoAntónio Albuquerque, do Sindicato dos Funcionários Judiciais.O Ministério da Justiça diz que "não teve qualquer participação nos testes". A tutela adianta que o delegado de saúde instruiu quem contactou a funcionária a pedir testes ao médico de família. Devem vigiar os sintomas de Covid-19 e entrar em isolamento caso se confirmem, só voltando ao serviço com teste negativo. O tribunal já foi desinfetado.

