Caso positivo de Covid-19 fecha restaurante em Melides

O restaurante Tia Rosa, em Melides, foi encerrado por precaução, no sábado, por estar ligado a um foco de infeção pelo novo coronavírus.O delegado de saúde do concelho de Grândola, Ismael Selemane, ordenou o encerramento do estabelecimento, após se verificar “a proximidade de uma pessoa do restaurante de Melides com a cadeia de contágios, que veio a confirmar-se positiva”.Os casos foram importados de um surto detetado em Sines. A responsável da unidade local de saúde, Fernanda Santos, referiu que o vírus se disseminou através de um grupo “que se juntou para assistir à final da Liga dos Campeões”.