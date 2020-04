Caso suspeito de coronavírus obriga a encerrar quartel de Bombeiros Voluntários de Lisboa no Chiado

Um operacional dos bombeiros de Lisboa encontra-se em quarentena por suspeita de infeção por covid 19. O bombeiro, com cerca de 40 anos, começou a ter sintomas na noite, desta quarta feira.O operacional vai efetuar, no próximo sábado, um teste para despistar a eventual contaminação por covid 19. O exame será realizado no hospital da Cruz vermelha, em Lisboa. O quartel dos bombeiros voluntários de Lisboa foi para já encerrado.Fonte oficial dos bombeiros de Lisboa adiantou ao"que outros bombeiros vão também ser testado, nos próximos dias, sendo que o quartel vai ser alvo de uma operação de desinfeção".Segundo o que oconseguiu apurar, no interior do quartel encontram-se 5 bombeiros, dois deles encontram-se no grupo de risco (um diabético e outro com idade superior a 60 anos).O INEM e a Cruz Vermelha já terão sido contactados para ir ao local realizar os testes à covid-19, mas como só faziam testes até ao final do dia, sexta-feira é feriado e o fim de semana é de Páscoa, adiaram para data incerta, sabe o