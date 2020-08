Casos ativos de Covid-19 no número mais baixo em 37 dias

Desde 26 de junho que não havia um número tão baixo de casos ativos de Covid-19 em Portugal. Segundo o relatório de situação divulgado este domingo pela Direção-Geral da Saúde, que reporta a dados de sábado, há 12 741 pessoas com Covid-19 no território nacional. A 26 de junho eram 12 678. Nos 36 dias que se seguiram o valor foi sempre superior, com o máximo de 14 091 a verificar-se a 13 de julho, até este sábadp.









No último balanço há a registar 153 casos novos, um óbito e 201 recuperados. É o sétimo dia consecutivo no qual o número de recuperados é superior ao de novos casos confirmados. Na última semana registaram-se 1299 novos casos e 1767 recuperaram da doença.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, em concreto os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, continua a concentrar o maior número de novos casos: 92 (60 por cento do total). Na região Norte há 38 novos doentes (25% do total) e mais 8 no Algarve, região para onde viajaram no fim de semana milhares de portugueses para aí gozarem as férias de agosto.