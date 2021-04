Casos ativos de Covid-19 são menos de 25 mil

Desde 28 de setembro de 2020 que o número de casos ativos com Covid-19 não era inferior a 25 mil.Na segunda-feira havia 24 576 pessoas com o SARS-CoV-2 em Portugal, de acordo com o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Segundo o relatório, houve 424 novos casos, registaram-se cinco óbitos e houve 902 recuperados. O número de internados diminuiu (são 429, menos 25 do que no domingo) e há mais um doente em Cuidados Intensivos (são 113).Já o índice de transmissibilidade mantém-se em 1,0 – seja a nível nacional, seja no continente –, enquanto a taxa de incidência a 14 dias está em 71,8 casos por 100 mil (nacional) e 68,1 (território continental).