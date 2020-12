Casos aumentam 109% e geram preocupação em Macedo de Cavaleiros

Macedo de Cavaleiros registou uma subida de 109% de casos, segundo o relatório da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) relativo à evolução da segunda até ao início da quarta semana de dezembro.





De acordo com aquele documento, só cinco concelhos do Norte tiveram um aumento de infeções. Além de Macedo, Torre de Moncorvo (75%), Arcos de Valdevez (50%), Valença (24%) e Vieira do Minho (19%) verificaram uma subida, mas o caso macedense gera particular preocupação, já que é o concelho com maior taxa de incidência do Norte, tendo passado a atingir o valor de 1405 novos casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias. Nota para o facto de todos os distritos da região apresentarem nesta altura uma tendência de decréscimo.