Em todo o País, as consultas de psiquiatria na infância e adolescência aumentaram 5,3% de março a dezembro de 2019 para março a dezembro de 2020.Segundo o jornal Público, vários hospitais identificam que as crianças e jovens têm procurado as consultas devido a casos graves de ansiedade.A ansiedade está ligada ao isolamento e ao medo de contagiarem a família. Por exemplo, no hospital Dona Estefânia, em Lisboa, o atendimento nas urgências aumentou 50% em janeiro e fevereiro.