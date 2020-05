Casos de coronavírus alastram em bairros de Loures

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois do bairro da Jamaica, no Seixal, ter motivado a preocupação das autoridades devido ao número de infetados com Covid-19, são agora os bairros de Loures que mais preocupam. Só durante o dia de sexta-feira foram registados 19 novos casos nestes locais, confirmou aoMário Durval, delegado Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo."Há vários bairros que preocupam neste momento. Posso destacar o bairro ...