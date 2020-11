Casos de Covid-19 ativos no País duplicaram em três semanas

Em apenas três semanas o número de casos ativos de Covid-19 em Portugal disparou: em 12 de outubro havia 32 321 e esta quarta-feira estavam ativos 65 300, ou seja, mais do dobro. O relatório de situação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde apresentou o maior número de novos casos (7497), e registou-se um recorde de óbitos em apenas 24 horas: 59, dos quais 34 no Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, 5 no Centro e 2 no Alentejo.Este número de óbitos representa cerca de 17 por cento do total de mortes (356) registadas em Portugal na terça-feira. Aliás, desde o início do mês que o número diário de mortes tem sido superior aos períodos homólogos dos últimos 13 anos, devido aos óbitos provocados pelo SARS-CoV-2: 187 desde o dia 1 de novembro.A contribuir para o elevado número de novos casos referidos no relatório desta quarta-feira estão, segundo a DGS, "3570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte", desde o dia 30 de outubro.No que respeita aos internamentos, há 2662 doentes hospitalizados devido à Covid-19, sendo que há 2337 (menos 12) internados em Enfermaria e 325 (mais 5) em Unidades de Cuidados Intensivos.