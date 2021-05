A cidade de Lisboa está à beira de passar para o grupo dos concelhos em alerta (mais de 120 casos por 100 mil), com uma incidência de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Nas últimas semanas, o número de infeções disparou na capital, nomeadamente após a festa do título do Sporting (11 de maio), que juntou milhares de pessoas sem o cumprimento das regras de prevenção de contágio, como distanciamento e uso ...