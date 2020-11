Casos de Covid-19 omitidos, testes no chão dos corredores e chuva no pavilhão, denunciam alunos da FLUL

Os alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa fizeram uma petição pública a queixarem-se das condições da instituição de ensino, informando que não estão a ser devidamente cumpridas as normas devidas numa fase crucial durante a pandemia da Covid-19.



Em causa estão casos de coronavírus sobre os quais dizem que não são informados (ponto 3), os buracos no chão e fissuras no tecto de um dos pavilhões da Faculdade que faz com que chova lá dentro (ponto 4) ou mesmo terem de terminar testes nos corredores da instituição (alínea 2.e).

"Nós, abaixo-assinados, vimos por este meio mostrar o nosso descontentamento perante a situação presentemente vivida pelos alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fruto das medidas tomadas no âmbito da Cov-id19", lê-se.



"2.a. O sistema misto atual, isto é, a obrigatoriedade de 50% das aulas serem em regime presencial e as restantes via Zoom, não é viável. Reconhecemos que funciona satisfatoriamente em alguns dos cursos considerados "fixos" mas esses representam uma minoria muito pequena, sendo que na maioria dos casos, e para grande parte dos alunos, este é um sistema que não é viável

nem sustentável;

b. Como é do conhecimento geral, uma parte significativa da população estudantil da Faculdade de Letras vive a mais de 30 minutos da faculdade. Isto significa que, ao terem aulas presenciais e aulas via Zoom no mesmo dia e de forma intercalada (caso bastante recorrente), os estudantes são obrigados a assistirem às aulas enquanto se dirigem para a faculdade. É impensável haver uma situação em que é exigido a um estudante que esteja atento a uma aula, tire apontamentos, participe e realmente aprenda algo enquanto assiste à dita aula no metropolitano, barco, autocarro ou afins;

c. A alternativa ao ponto anterior é aquilo que se tem vindo a verificar: os alunos vão para a faculdade antes das aulas começarem e permanecem lá o dia inteiro, ora assistindo às aulas presenciais ora instalando-se nos corredores, ou onde haja lugar, para assistirem às aulas via Zoom. Assim, acabam por passar mais tempo na faculdade do que se apenas tivessem aulas presenciais, anulando assim o propósito desta medida de reduzir o

d. Os espaços designados para a participação em aulas via Zoom não são suficientes para que todos os alunos possam utilizá-los em segurança, mantendo as distâncias devidas. Com a chegada dos dias de chuva e frio, assistir às aulas online no exterior deixa de ser uma possibilidade, logo, a capacidade de resposta dos espaços interiores será ainda menor;

e. É absolutamente inaceitável existirem situações como os alunos serem obrigados a terminar testes sentados no chão do corredor, sem conseguirem respeitar a distância de segurança por falta de espaço;

f. Os alunos que fiquem doentes ou que pertencem a grupos de risco, estando portanto impossibilitados de se deslocarem à faculdade, são gravemente prejudicados, dado que não lhes é garantido o devido acompanhamento nem existe qualquer tipo de plano implementado para esses casos, o que leva, na maioria das vezes, a perdas de semanas inteiras de aulas e da respectiva matéria;

g. O regime misto, no modelo peculiar da FLUL, está organizado de uma forma contraproducente: os alunos têm uma aula presencial e uma virtual a cada semana. Se o período de incubação do vírus é de duas semanas, não

entendemos a finalidade da implementação deste sistema. Quem é que fica protegido assim? Aliás, este ponto torna-se ainda mais importante se tivermos em conta de que na FLUL não existem turmas, logo, é impossível criar e/ou identificar as chamadas "bolhas de contágio".

Quando os alunos de uma cadeira vão para casa por causa de um caso de Covid nessa turma, já

estiveram noutras aulas de outras cadeiras que têm de frequentar, contactando com outros alunos que não serão enviados para casa;

h. Achamos igualmente importante recordar que a Constituição prevê, no artigo 73.º o direito à educação, sendo que esta deve contribuir "para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais". Ademais, no artigo seguinte, está explícito que "Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar". Porém, aquilo a que temos assistido é que o modelo adotado pela Faculdade de Letras está a criar dificuldades desnecessárias à aprendizagem, ao invés de as atenuar, verificando-se uma forte tendência para o agravamento das desigualdades já existentes.

3. No início do semestre, os alunos eram informados pela faculdade quando esta tinha conhecimento de um caso positivo de Covid. Recentemente, tal deixou de ser feito, cabendo única e exclusivamente aos alunos, ao seu bom senso e ao seu civismo a comunicação dos casos, tendo mesmo alguns sido aconselhados a não partilhar tal informação com os colegas, apenas com os professores. Encaramos isto com a devida gravidade, não entendendo a que se deveu esta mudança de procedimento;

4. O chamado Pavilhão Novo, edifício adjacente ao edifício principal da Faculdade, encontra-se sem as adequadas condições para manter o seu normal funcionamento. Existem paredes e tetos cheios de fissuras, uma escora numa ombreira de uma porta, buracos no chão e no teto, cogumelos a nascer do chão e chuva a cair dentro das salas, fruto de diversas infiltrações. Facilmente se percebe a falta de condições

higiénicas deste pavilhão, o que, naturalmente, prejudica os alunos quer académica quer fisicamente;

5. No passado dia 9 de Novembro, o país entrou novamente em Estado de Emergência e a situação na Faculdade mantém-se inalterada. Os casos de infetados aumentam de dia para dia, bem como o número de mortos, e os alunos estão cada vez mais preocupados. O governo implementou a obrigatoriedade de teletrabalho, salvo por impedimento do trabalhador, pelo que não compreendemos tal inflexibilidade por parte da Direção em permitir a utilização de meios de ensino à distância."



Depois de mencionar com o que estão em desacordo, os alunos deixaram algumas propostas sendo uma delas a não obrigatoriedade do sistema misto e outra as remodelações no pavilhão que afirmam ter fissuras e buracos.

Os alunos que se consideram lesados e responsáveis pela iniciativa começam a petição reforçando que desde o início do semestre, que vários alunos demonstraram uma elevada preocupação relativamente ao risco de contágio, solicitando a implementação de medidas que garantissem a segurança de todos. No entanto, de acordo com os mesmos, tais soluções, revelaram-se "insuficientes" e insatisfatórias", pelos seguintes pontos: