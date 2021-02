Casos de enfarte agudo do miocárdio aumentaram durante a pandemia da Covid-19

O cardiologista e presidente da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), João Brum Silveira, alertou esta segunda-feira para o aumento dos tratamentos de enfarte agudo do miocárdio ao longo de 2020.Segundo João Brum Silveira, houve um aumento de 2,5% face a 2019. O não tratamento do enfarte agudo do miocárdio pode ser fatal e continua afetar principalmente os homens.O cardiologista defende ainda que ao minímo sintoma as pessoas devem descolar-se aos hospitais. Os utentes não devem ter medo pois as áreas de tratamento do enfarte do miocárdio são livres de Covid-19 e não há qualquer risco, defende.