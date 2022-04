Casos de hepatite aguda em crianças têm sido pontuais nos últimos dias na Europa

O diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais afirmou esta quarta-feira que "não está a haver uma explosão de casos" de hepatite aguda em crianças a nível europeu, apesar de terem surgido alguns casos pontuais.

"Ontem [terça-feira] tive conhecimento de mais 10 casos espalhados por países, hoje foi identificado um caso na Polónia. Não quer dizer que no futuro seja assim, mas nestes últimos dias não houve uma explosão assustadora do aumento do número de casos", disse Rui Tato Marinho à agência Lusa, no final de uma reunião do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC, sigla em inglês).

O diretor do programa da Direção-Geral da Saúde adiantou que tem estado em contacto com os pediatras e os médicos de Medicina Geral e Familiar, não tendo sido detetado nenhum caso em Portugal.