Há onze dias que não morria tanta gente com Covid-19: em 24 horas morreram mais seis pessoas, duas na faixa etária dos 70 aos 79 anos e quatro com mais de 80. Todas mulheres. Ao mesmo tempo, o número de internados em Cuidados Intensivos mantém-se abaixo da centena há vários dias: este domingo eram 98 os doentes em UCI, os mesmos que na sexta-feira e no sábado.









De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), é entre os mais novos que a infeção por Sars-CoV-2 está a ganhar terreno. Dos 478 novos casos de Covid-19 detetados em Portugal no sábado, 86 dizem respeito a adolescentes entre os 10-19 anos. A maioria das novas infeções foram registadas no Norte (com 172 novos casos), seguido por Lisboa e Vale do Tejo (134). O Centro tem mais 42 casos, o Alentejo 51, o Algarve 30 casos, os Açores 14 e a Madeira 35 novas infeções.

Ainda de acordo com os números da DGS, os internamentos por Covid-19 nos hospitais portugueses aumentaram para 348 (mais seis), mantendo-se ainda assim abaixo dos 350, ou seja, nos números menores desde setembro do ano passado.





Já as pessoas recuperadas da infeção por Sars-CoV-2 são agora mais 308.