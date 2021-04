Casos de internados com Covid-19 em Cuidados Intensivos descem ao valor de há sete meses

Cinco mortos e 353 novos casos são os dados mais recentes divulgados pela Direção-Geral da Saúde sobre a evolução da pandemia. No espaço de 24 horas desceu em 19 doentes o total de hospitalizados para 346. Destes, estavam em Unidades de Cuidados Intensivos 86 doentes graves, o que traduz uma redução de cinco casos na segunda-feira. O internamento dos doentes com maior risco regista uma tendência de queda: os 86 casos agora divulgados é o valor mais baixo desde 25 de setembro, quando estavam em Unidades de Cuidados Intensivos 85 doentes.Por sua vez, recuperaram da doença 1196 pessoas na segunda-feira, sendo que no mesmo dia foram diagnosticados 353 novos casos. Por regiões, o Norte levanta maior preocupação com 154 novas infeções. Em Lisboa e Vale do Tejo foram registadas 81 novas infeções e o Centro apresentou o terceiro maior número de novos casos, com 47.Em termos de mortalidade, três das cinco vítimas mortais de segunda-feira foram registadas no Centro e duas em Lisboa e Vale do Tejo. A pandemia está em regressão em Portugal, verificando-se uma queda de 846 casos ativos. Já a média de novos casos no espaço de sete dias está nos 478, o valor mais baixo desde dia 8 deste mês.