Casos de surto de Covid-19 com origem em colégio de Évora sobem para 32

O número pessoas infetadas pelo vírus da covid-19 do surto com origem num colégio de Évora subiu para 32, mais sete do que o anterior balanço, disse esta terça-feira fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

A mesma fonte, que aludiu a dados da autoridade de saúde pública local, indicou à agência Lusa que estão identificados até agora "32 casos positivos" de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 relacionados com o surto na instituição.

Na sequência da investigação epidemiológica no Centro Infantil Palmo e Meio, em Évora, "foi efetuada testagem a todas as crianças e trabalhadores da instituição", que resultou no registo destes casos, referiu a mesma fonte da ARS Alentejo.

"Os trabalhadores, crianças e seus familiares encontram-se em isolamento a aguardar resultado" de segundos testes efetuados na segunda-feira, acrescentou.

O anterior balanço deste surto, feito à Lusa na segunda-feira pelo presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, apontava para a existência de um total de 25 pessoas infetadas, nomeadamente funcionários e crianças do colégio e também familiares.

O autarca realçou então que este surto "ainda está em investigação" pela Autoridade de Saúde Pública, pelo que "os casos ainda podem subir nos próximos dias".

Segundo o presidente do município, o colégio encontra-se encerrado temporariamente há uma semana.

Portugal contabiliza pelo menos 4.056 mortos associados à covid-19 em 268.721 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).