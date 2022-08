Casos e mortes por Covid-19 voltam a descer na última semana: 43 óbitos e 15 214 infetados

Portugal registou na última semana (de 9 a 15 de agosto) mais 43 mortes e 15 214 novos casos de Covid-19, números que refletem uma descida relativamente à semana anterior.De acordo com o relatório divulgado semanalmente pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há atualmente 559 pessoas internadas, menos nove do que na semana passada, e 39 doentes em unidades de cuidados intensivos (menos quatro).

De acordo com o boletim da DGS, a incidência a sete dias estava, na segunda-feira, nos 148 casos por 100 mil habitantes, tendo registado uma diminuição de 22% em relação à semana anterior, com o índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus a subir para 0,98 (antes era 0,89).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 5.244 casos entre 9 e 15 de agosto, menos 1860 do que no período anterior, e 14 óbitos, menos cinco.

A região Norte contabilizou 3.964 casos (menos 727) e 9 mortes (menos três) e o Centro totalizou 2.878 infeções (menos 518) e 13 mortes, menos duas do que no período anterior.

No Algarve foram registados 969 casos positivos (menos 470) e três óbitos (menos dois do que na semana anterior) e no Alentejo verificaram-se 676 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 380) e uma morte (menos seis).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 783 novas infeções entre 9 e 15 de agosto, (menos 322) e nenhuma morte (menos uma), enquanto a Madeira registou 700 casos (menos 105) e três óbitos (menos um), de acordo com os dados da DGS.



O índice de transmissibilidade fixou-se em 0,92.