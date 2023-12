Casos menos graves de doença vão deixar de ser atendidos nas urgências

Os casos de doença menos graves vão deixar de ser atendidos nas urgências, avançou esta quinta-feira o jornal Público. Os doentes com pulseiras azuis e verdes que cheguem às urgências pelo próprio pé passarão a ser encaminhados para consulta no mesmo dia ou no dia seguinte, num centro de saúde ou hospital de dia.



O projeto de portaria do Governo será colocado em consulta pública durante 30 dias. O objetivo é reduzir a procura excessiva dos serviços de urgência.



Destas restrições excetuam-se os idosos a partir dos 70 anos, os doentes acamados ou em cadeira de rodas, as vítimas de trauma, os doentes com situações agudas do foro psiquiátrico e obstétrico, bem como as grávidas. Os pacientes com antecedentes de doença oncológica ativa também dispensam a avaliação no serviço de urgência.



As restrições vão avançar de forma faseada, de acordo com a "capacidade de resposta dos diferentes níveis de cuidados" e as respetivas "discrepâncias ao longo do território nacional", refere o projeto de portaria.