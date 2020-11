Depois de várias semanas sem casos de Covid-19 no concelho de Monchique, cinco auxiliares de ação educativa do Pré-Escolar do Parque Escolar de S.Pedro testaram positivo. Os primeiros dois casos - um casal com 65 anos , - foram conhecidos na segunda-feira. A mulher é funcionária da escola. Esta situação levou ao encerramento do estabelecimento escolar, cujos 105 alunos deverão ser testados esta quinta-feira, revelou o presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André. O autarca frisou que os três novos infetados pertencem aos 30 contactos diretos do casal que foram logo testados. Os demais 27 testaram negativo. Entretanto, as piscinas e o ginásio municipal estarão também encerrados até nova avaliação, “por razões preventivas”, disse o autarca.