Casos positivos de coronavírus sobem para 31 na Santa Casa da Misericórdia de Resende

O número de casos positivos de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Resende subiu para 31, informou a Câmara Municipal de Resende.

Num comunicado colocado na rede social Facebook, o município informa que, durante o dia de quinta-feira, "foram confirmados mais nove casos de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Resende".

"Encontram-se registados, no total, 31 casos positivos e um óbito", acrescenta.



Na quinta-feira, as Forças Armadas procederam à desinfeção e descontaminação das instalações Santa Casa da Misericórdia de Resende.



Na terça-feira à tarde, a Câmara de Resende declarou situação de alerta municipal devido à pandemia da covid-19, numa altura em que já se tinha registado uma morte e havia mais dez casos positivos.



Na sequência dessa declaração, foi realizada uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, que decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.



Em Portugal, registaram-se 60 mortes até quinta-feira, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas.