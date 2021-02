O surto registado no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Monchique está a fazer disparar o número de casos ativos neste concelho algarvio, que pode vir a aumentar o nível de risco de contágio de moderado para extremamente elevado.





Segundo oapurou, estão confirmados, pelo menos, 52 casos ativos. Ontem, foram registados mais quatro casos, sendo que dois são mais dois idosos do lar, que já conta com 26 utentes e 4 funcionários infetados. A maioria dos idosos estão estáveis e sem sintomas. No entanto, osabe que um deles teve de ser hospitalizado. Na sequência do surto, há ainda nove alunos da Escola EB 2,3 de Monchique que testaram positivo. Os outros casos são familiares de alunos e funcionários do lar infetados.