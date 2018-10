Casou-se a refugiada yazidi que fez o Estoril chorar

Fareeda Khalaf foi raptada pelo Estado Islâmico e vendida como escrava sexual.

"Muitos estão aqui para contar as suas histórias de sucesso. Mas a história que vos vou contar não é de sucesso, mas sim como os meus sonhos, de um dia para o outro, foram destruídos." Foi assim que Fareeda Khalaf começou o seu discurso nas Conferências do Estoril em Maio de 2017, descrevendo como foi violada, agredida e insultada por soldados do Estado Islâmico, que lhe chamavam "adoradora do diabo" por pertencer à etnia-religiosa yazidi. Um ano depois do seu discurso - e quase quatro anos depois dos quatro meses de cativeiro -, a refugiada casou-se e voltou a ter "amor e felicidade na vida", revela a SÁBADO "Nunca pensei que iria conseguir voltar a ter um novo mundo para mim, com amor e felicidade, depois de tudo o que aconteceu. E mesmo assim aqui estou, a embarcar no que me resta viver, com o homem dos meus sonhos", disse emocionada ao Daily Mail."Apesar de estar devastada do meu pai não me ter podido levar ao altar, eu sinto que me juntei a uma enorme família que ajudou a construir este dia de casamento", concluiu ao jornal britânico.