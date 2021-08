Castelo Branco, Faro, Guarda e Portalegre em alerta vermelho de risco de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realiza esta segunda-feira um briefing à comunicação social para abordar a questão dos incêndios para os próximos dias e fornecer alguns conselhos. A Proteção Civil vai manter e agravar o estado de alerta especial para as próximas horas.Castelo Branco, Faro, Guarda e Portalegre passam a alerta vermelho nos próximos dias. Vila Real, Leiria, Coimbra e Lisboa ficam sob aviso amarelo.Segundo Mário Silvestre, adjunto de operações da Proteção Civil, foram identificados 38 crimes relacionados com incêndios florestais e "há detidos", avançou. Foi ainda mobilizada uma equipa de reforço da prevenção para a zona do Algarve.O comandante adjunto apela ainda à população para que não use o fogo para meio nenhum perante o risco existente.