Castelo Rodrigo e Cumeada entre as melhores aldeias turísticas do mundo

A Organização Mundial do Turismo anunciou esta quinta-feira que Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, e Cumeada, no concelho de Reguengos de Monsaraz, foram distinguidas na categoria de "Melhor Aldeia Turística".

O anúncio oficial das "Melhores Aldeias Turísticas 2021" ocorreu na 24.ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, que decorreu esta quinta-feira em Madrid, Espanha.

As duas aldeias portuguesas figuravam entre as 170 candidatas de 75 países, que participaram na primeira edição da "Best Tourism Villages by UNWTO", uma iniciativa promovida pela Organização Mundial de Turismo.

A Organização Mundial de Turismo distinguiu a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e a Cumeada por estarem "comprometidas com a promoção e a preservação do seu legado cultural e histórico", sendo "promotoras de turismo sustentável".

Através do exemplo das "Melhores Aldeias Turísticas", a Organização Mundial do Turismo procura demonstrar que o turismo pode ser uma força positiva para o desenvolvimento rural e o bem-estar das comunidades.

O presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, congratulou-se com este galardão, que "é o reconhecimento do trabalho desenvolvido há décadas por vários agentes locais, políticos e pelo Turismo de Portugal e a Associação das Aldeias Históricas de Portugal, que levaram a cabo esta candidatura".

"Esta distinção confirma que a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo e as restantes 11 aldeias da rede estão no caminho certo, para continuar a desenvolver um trabalho ao nível da sustentabilidade ambiental e da dinamização e divulgação, por forma a captar ainda mais fluxos turísticos para estes territórios de baixa densidade, que têm tanto potencial para explorar", acrescentou.

Já a presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, Marta Prates, destacou que a distinção da aldeia de Cumeada como uma das melhores aldeias turísticas do mundo é um prémio que tem "uma importância gigantesca".

"A aldeia da Cumeada poder passar a usar o selo Best Tourism Villages é um reconhecimento extraordinário, sobretudo, de quem tem trabalhado muito na promoção do turismo das estrelas, que é o Dark Sky", sublinhou.

Para a autarca, esta distinção "é muito importante" para este território alentejano, pois "qualquer reconhecimento" que possa "contribuir para que o concelho esteja bem representado ao nível do turismo é sempre muito importante".

"Há um trabalho de fundo muito importante ao nível do Dark Sky e daquilo que é o reconhecimento do nosso céu, do céu do Alentejo, como destino turístico e a expectativa e a perspetiva é sempre que haja um acréscimo de visitantes", acrescentou.