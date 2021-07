Catástrofe em restaurantes com novas regras de combate à Covid-19

Perdas de 60 a 80 por cento nos restaurantes de rua que não têm esplanadas e mais de 90 por cento nos espaços de restauração dos centros comerciais. O balanço dos primeiros dias com exigência de teste negativo ou certificado digital no setor é de Daniel Serra, da associação PRO.VAR, que fala ao CM numa "situação catastrófica". Já no Algarve, e segundo João Guerreiro, da Associação de Empresários de Quarteira e Vilamoura, "há muitos restaurantes na marina que não vão abrir".Nos concelhos com risco elevado ou muito elevado, como Porto, Lisboa ou Faro, funcionários e empresários viram-se obrigados a negar a entrada de clientes sem teste nem certificado, na hora de almoço de domingo. "Há situações díspares: os restaurantes que têm esplanada funcionaram praticamente fora de portas, enquanto o interior estava vazio", indica Daniel Serra, para quem "esta situação interrompe uma tendência de subida e é uma interferência grave no funcionamento".Afirma que o setor - que valeu nove mil milhões de euros em 2019 -, está a viver este ano perdas ainda maiores do que no ano passado. "Em 2020, ainda trabalhámos janeiro e fevereiro, e o verão foi razoável. Este ano, estivemos parados nos primeiros meses e temos um verão absolutamente anormal. A ação do Governo, nesta altura, veio decapitar o setor", lamenta.