Catedral vai criar capela de S. Tiago em Braga

O Cabido da Sé de Braga quer dedicar uma das capelas da catedral, conhecida por Capela da Glória, ao apóstolo S. Tiago, tornando-a ponto de partida dos caminhos de peregrinação que ligam as capitais do Minho e da Galiza."O Cabido tem essa vontade e a arquidiocese também. Só falta a aprovação da Direção-Geral do Património", disse D. Jorge Ortiga, na apresentação do Caminho Minhoto Ribeiro, que contou também com a presença do arcebispo de Santiago de Compostela, D. Julián Barrio.Aliás, os dois arcebispos assinaram, nessa sessão, o documento que acredita este itinerário (Braga, Vila Verde, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço) como caminho jacobeu.Há vários anos que o deão do Cabido da Sé de Braga apresentou à Direção-Geral do Património o projeto de dedicação ao apóstolo da Capela da Glória, só que a intenção tem esbarrado "num muro de burocracias".A Capela da Glória fica junto à entrada lateral da Sé, pela Rua do Souto, e, sendo dedicada a S. Tiago, tornar-se-ia o ponto de partida dos peregrinos que pretendem percorrer os caminhos ‘Minhoto Ribeiro’ e da ‘Geira e dos Arrieiros’.