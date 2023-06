Catequistas de Lisboa obrigados a apresentar registo criminal limpo

Os catequistas de Lisboa vão ter de apresentar registo criminal limpo para trabalharem com as crianças e adolescentes. A medida faz parte do programa de formação e prevenção de abusos sexuais, que está a ser desenvolvido com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).De acordo com o Jornal de Notícias, a medida é vista com bons olhos pela Conferência Episcopal Portuguesa e há outras dioceses que admitem adotar o procedimento, que já é seguido há mais de 10 anos pelo Corpo Nacional de Escutas.A medida marca "um ponto sem retorno na aplicação de medidas de proteção e cuidado, de modo a que as paróquias sejam lugares onde as crianças, os jovens, as famílias e os mais vulneráveis encontrem segurança e proteção", garante o diretor do Setor da Catequese do Patriarcado de Lisboa, padre Tiago Neto.