Foi padre e é membro do Comité Central do PCP. Denunciou a exploração sexual e o trabalho infantil na Madeira e foi candidato a Presidente da República, pela CDU (ficou em 5.º, com 183 mil votos, o pior resultado de sempre dos comunistas). Aos 61 anos, Edgar Silva é também doutor em História, com nota máxima (19 valores), pela Universidade Católica Portuguesa.









Ver comentários