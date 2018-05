Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Católicos distribuem 1,5 milhões de panfletos contra a eutanásia

Posição tem como objetivo pressionar os partidos para evitar a legalização da morte medicamente assistida.

Por Lusa | 08:11

As religiões uniram-se, de forma inédita em Portugal, para tomar uma posição contra a despenalização da morte medicamente assistida, em que pressionam os partidos a não legalizar nem a eutanásia nem o suicídio assistido.



A tomada de posição aconteceu a duas semanas da votação, no parlamento, de quatro projetos, do PAN, BE, PS e PEV, para a despenalização e regulação da morte assistida, numa altura em que a Igreja Católica começou a distribuir cerca de 1,5 de panfletos contra as leis.



O "não" à despenalização uniu as comunidades Islâmica, Israelita, Budista, Hindu e Bahá'í, as Igrejas Adventista, Ortodoxa e Católica, a Aliança Evangélica e o Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) numa cerimónia, em 16 de maio, em Lisboa.



Manuel Clemente, o cardeal patriarca, felicitou a união das religiões contra a eutanásia, considerando que este é um sinal que deve dar que pensar aos legisladores.



"Acho importante que neste debate da sociedade portuguesa sobre a temática da vida, que as religiões se pronunciem", disse o bispo católico, adiantando que esta união dá que pensar aos legisladores.



"Nós, comunidades religiosas presentes em Portugal, acreditamos que a vida humana é inviolável até à morte natural e perfilhamos um modelo compassivo de sociedade e, por estas razões, em nome da humanidade e do futuro da comunidade humana, causa da religião, nos sentimos chamados a intervir no presente debate sobre a morte assistida, manifestando a nossa oposição à sua legalização em qualquer das suas formas, seja o suicídio assistido, seja a eutanásia", refere, no texto conjunto, o Grupo Inter-Religioso de Trabalho para as questões da Saúde (GTIR/Saúde), que reúne representantes de mais de uma dezena de comunidades religiosas.



Nas últimas semanas, foram sendo distribuídos panfletos nas paróquias espalhadas pelo país, 1,5 milhões no total, destinados a promover uma discussão "serena" e não uma luta ou campanha.



"Porque esta questão não é confessional nem religiosa, é uma questão de humanidade, de defesa da vida", frisou Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em conferência de imprensa realizada em Fátima, no final da reunião do conselho permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, em 08 de maio.



O desdobrável, que começou a ser distribuído no início do mês, resume "em quatro ou cinco questões mais incisivas" selecionadas para nele constarem, um outro documento com perguntas e respostas sobre a eutanásia, anteriormente preparado pela CEP.