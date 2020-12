Catorze carteiros infetados com Covid-19 e isolados nas Caldas da Rainha

A realização de testes de rastreio para despistagem da Covid-19 permitiu detetar 14 carteiros infetados no Centro de Distribuição Postal das Caldas da Rainha. Os profissionais que acusaram positivo ao novo coronavírus encontram-se a recuperar em casa e estão em isolamento dos seus familiares.O serviço está ser assegurado por trabalhadores que cumpriram quarentena e por outros oriundos de diversos centros de distribuição postal da região, tendo o edifício-sede, localizado na Zona Industrial das Caldas da Rainha, sido alvo de uma desinfeção, de modo a permitir o desempenho das funções.Segundo Jorge Nunes, delegado de Saúde Pública da região Oeste-Norte, no total já foram realizados testes a 61 carteiros e profissionais do setor de alto risco.