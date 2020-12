Catorze infetados em surto de Covid-19 nos correios de Caldas da Rainha

Catorze trabalhadores da estação dos Correios de Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, estão infetados com covid-19, disse esta sexta-feira o coordenador da Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte.

Jorge Nunes afirmou à agência Lusa que o surto começou há uma semana, tendo sido testados 61 trabalhadores, dos quais 14 tiveram teste positivo à covid-19.

Os casos positivos estão em isolamento profilático a recuperar da doença em casa, estando a estação a funcionar com os restantes funcionários, adiantou.

Desde o início da pandemia, Caldas da Rainha contabiliza 619 casos confirmados, dos quais 116 estão ativos, 494 recuperaram e nove pessoas morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, a que pertence este concelho do distrito de Leiria.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.580.721 mortos resultantes de mais de 69,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.373 pessoas dos 340.287 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.