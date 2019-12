Catorze utentes de Penamacor operados gratuitamente às cataratas

Catorze utentes de Penamacor vão ser operados gratuitamente às cataratas, na quarta-feira, no âmbito de um protocolo celebrado entre o município local e a Fundação Álvaro de Carvalho, foi esta segunda-feira anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Castelo Branco lembra que o protocolo foi firmado no âmbito das suas competências ao nível da promoção do bem-estar da população e tendo em conta que este é "um problema que afeta um considerável número de munícipes, sobretudo idosos".

Segundo o município, que é presidido por António Luís Beites, o objetivo é o de que os doentes do concelho com cataratas a necessitar de intervenção cirúrgica possam "ser operados de forma atempada e gratuita, desde que sejam referenciados pelos médicos do Centro de Saúde de Penamacor".

"Os custos dos cuidados de saúde prestados aos doentes incluídos no programa assistencial são suportados em partes iguais pela referida Fundação e pela Câmara Municipal, que assegura ainda as deslocações pré e pós-operatórias", é referido.

A informação acrescenta ainda que as operações são realizadas em Castelo Branco e que, desde o início da parceria com a Fundação Álvaro de Carvalho, já foram operadas dezenas de utentes do concelho de Penamacor.

A Fundação Álvaro de Carvalho é uma entidade de solidariedade social que tem como objetivo desenvolver ações no âmbito da saúde, privilegiando os setores mais carenciados da população ou os setores que se encontram socialmente mais excluídos, com especial incidência nas zonas deprimidas do interior do país.