Cavaco Silva falta à cerimónia do 25 de Abril

O ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, vai estar ausente nas cerimónias do 25 de Abril, este sábado.Cavaco Silva não estará presente por pertencer ao grupo de pessoas de risco. O antigo presidente da República, de 80 anos, encontra-se em isolamento social devido ao coronavírus.Recorde-se que este domingo, oavançou que o antigo Chefe de Estado Jorge Sampaio também não vai marcar presença na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento.Jorge Sampaio, que em setembro completa 80 anos, "não vai estar presente porque está de quarentena e faz parte de um grupo de risco, pela idade e pela saúde", afirmou aoa assessora do antigo Chefe de Estado.Em atualização