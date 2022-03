Cavaco Silva, antigo Presidente da República, sublinhou esta quarta-feira, na Universidade de Évora, na cerimónia de atribuição do doutoramento honoris causa a Braga de Macedo, o contributo do antigo ministro das Finanças num Governo por si liderado (1991-93) para a concretização da albufeira do Alqueva. Lembrou que Braga de Macedo foi seu colega de faculdade e era considerado uma “mente cientificamente brilhante”. Por seu turno, Braga de Macedo passou em revista o seu percurso e afirmou sentir-se em casa. O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho também marcou presença.