Cavaco Silva lembra homem que ajudou país a "encontrar o rumo certo"

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva lembrou este sábado João Salgueiro, que faleceu na sexta-feira aos 88 anos, como um homem que procurou, com os seus conhecimentos, ajudar o país "a encontrar o rumo certo".

"Foi com tristeza que recebi a notícia da morte do Dr. João Salgueiro, um homem que procurou, com os seus conhecimentos de economia e a sua intervenção política e cívica, ajudar o nosso país a encontrar o rumo certo", lê-se numa nota enviada à Agência Lusa.

Cavaco Silva, sublinhou, em especial, o papel de João Salgueiro enquanto membro fundador da SEDES [Associação para o Desenvolvimento Económico e Social], "associação que vem dando um importante contributo para a identificação das reformas indispensáveis à construção de um Portugal de ambição, e da qual permaneceu sempre um associado muito ativo".

"A vida cruzou o meu destino com o de João Salgueiro, algo inesperadamente, no Congresso da Figueira da Foz, em que disputámos a liderança do PSD. Mantive sempre uma boa relação com o Dr. João Salgueiro, beneficiando em diferentes momentos dos seus conselhos alicerçados num sólido pensamento económico", lembrou ainda Cavaco Silva.

O ex-presidente recordou também a condecoração do economista com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, conferida a 10 de Junho de 2010, referindo que esta constituiu um "reconhecimento do contributo" que deu ao país enquanto governante e enquanto cidadão e que quero agora, na hora da sua partida, quis reiterar.

"Em meu nome e no da minha mulher, envio à sua família as mais sentidas condolências", disse ainda.

O antigo ministro João Salgueiro morreu na sexta-feira, aos 88 anos, anunciou a Presidência da República.

João Salgueiro tinha sido condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no encerramento do 5.º Congresso da Sedes.

O economista foi fundador e mais tarde presidente da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, constituída em 1970, para a qual Marcelo Rebelo de Sousa entrou pouco depois.

Licenciado em Economia, João Salgueiro foi subsecretário de Estado do Planeamento antes do 25 de abril de 1974, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983.

Foi também deputado eleito pelo PSD, vice-governador do Banco de Portugal, presidente do Banco de Fomento Exterior, administrador da Caixa Geral de Depósitos e vice-presidente do Conselho Económico e Social.

Em 1985, João Salgueiro defrontou Cavaco Silva na corrida à liderança do PSD e perdeu por uma diferença de 57 votos.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "Portugal perdeu hoje [17 de fevereiro] um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX".

