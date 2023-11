Cavalo resgatado junto à A39 no Barreiro

à fiscalização, apreensão, recolha e transporte do equídeo para instalações próprias, a fim de ser avaliado por médicos-veterinários e de se proceder à regularização da documentação e identificação", detalhou o instituto.













O Instituto de Resgate Animal (IRA) resgatou um cavalo junto à A39, no Barreiro, esta terça-feira.De acordo com uma publicação do IRA na rede social Facebook, o equídeo colocou em risco o trânsito, os condutores e a própria vida. No local, o instituto constatou "a inexistência de identificação eletrónica registada" do animal."Procedeu-se