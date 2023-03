Cave no centro de Lisboa usada por rede de tráfico de pessoas albergou cerca de quatro mil imigrantes

Há uma rua em Lisboa onde, em três casas, vivem quatro mil pessoas. Segundo avança o Expresso, a cave de um prédio amarelo com dois andares no centro da capital portuguesa foi usada pelo líder de uma rede de tráfico de pessoas que colocava lá "centenas de imigrantes indostânicos" à procura de trabalho em estufas noutras zonas do País.



Não dormiam lá mais do que duas noites e "dia sim, dia não estacionava à porta do prédio sempre a mesma carrinha carregada de trabalhadores oriundos do Nepal, Bangladesh, Índia ou Paquistão", informa o Expresso.



Segundo uma testemunha, era sempre o mesmo homem que os conduzia até à cave e por lá os deixava. O MP já está a investigar.