Cazu marzu é o queijo mais perigoso do mundo. Saiba porquê

Cazu marzu é um queijo produzido na ilha italiana da Sardenha, situada no mar Tirreno, e é conhecido como o queijo mais perigoso do mundo.

A distinção de "o pior queijo do mundo" foi dada pelo Guiness, em 2009, quando o produto ganhou o recorde mundial. E porquê que este queijo é considerado perigoso? Porque é, propositadamente, infestado com larvas durante o processo de produção.

"Os bichos, Piophila casei , colocam os ovos nas "rachaduras" que se formam no queijo. As larvas desabrocham, abrem caminho pela pasta, digerindo proteínas no processo e transformam o produto num queijo cremoso macio", explica a CNN.

De acordo com informações da CNN, o queijo tem um sabor intenso e faz lembrar as "pastagens mediterrânicas e é picante". "A infestação de larvas é o encanto do queijo", diz Paolo Solinas, um gastrónomo de Sardenha, citado pelo jornal norte-americano.