CDS-PP, PAN e Chega pedem rapidez à justiça na investigação a Luís Filipe Vieira

CDS-PP, PAN e Chega pediram esta quarta-feira rapidez e transparência à justiça na investigação que envolve o presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, que foi detido esta quarta-feira em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o presidente e deputado único do Chega, André Ventura, que foi comentador desportivo e próximo do presidente do Benfica, disse encarar esta detenção "da mesma forma" que qualquer outra.

"O que peço para este caso é exatamente o que peço para outros: a justiça tem de ser rápida, eficaz e transparente", afirmou Ventura, defendendo que para a justiça "não pode haver caras nem nomes".