CDS-PP quer apoio psicológico para profissionais de saúde que lidam diariamente com a Covid-19

O CDS-PP recomendou esta sexta-feira ao Governo que garanta apoio psicológico aos profissionais de saúde que lidam diariamente com a covid-19, bem como consultas telefónicas de saúde mental para a população, na sequência do confinamento.

Num projeto de resolução entregue na Assembleia da República, o grupo parlamentar do CDS-PP recomenda ao Governo que "garanta, nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, sistemas de apoio psicológico especialmente direcionados a profissionais de saúde, em particular para os que estão na linha da frente do combate à pandemia de covid-19".

Os deputados centristas pedem também que, no contexto do dever de recolhimento domiciliário que vigora a partir desta sexta-feira, sejam disponibilizadas "teleconsultas com os profissionais de saúde adequados para o efeito - psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos, enfermeiros especialistas", para dar seguimento aos contactos com o serviço de aconselhamento psicológico do SNS24.

Com esta medida, o CDS-PP quer que seja proporcionado "um acompanhamento adequado a todos os utentes que dele necessitem".

Os cinco eleitos recomendam também ao executivo liderado por António Costa que faça "um levantamento urgente das necessidades na área da saúde mental, em particular no que diz respeito a recursos humanos, unidades residenciais de apoio e integração social e equipas de apoio domiciliário" e, na sequência dessa avaliação, "estabeleça e execute um plano calendarizado para a contratação dos recursos humanos e para a criação das várias unidades e equipas para fazer face, de forma eficaz, às necessidades".

O CDS-PP propõe ainda que seja lançada na comunicação social uma campanha nacional de "sensibilização e prevenção para os problemas de Saúde Mental, particularmente direcionada ao contexto da pandemia de covid-19".

"O medo, o stress, a ansiedade e a angústia invadiram as nossas vidas e o aumento das perturbações mentais é inevitável" e "afeta não só a população adulta em idade ativa, mas também crianças, adolescentes e idosos", alertam os democratas-cristãos.