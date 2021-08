Uma cegonha foi salva pelos veterinários do RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, depois de ter sido encontrada com um tampão higiénico preso no esófago.









A ave juvenil foi ao RIAS à procura de alimento. Por parecer fraca e debilitada, foi examinada. Durante o exame, encontraram um fio na base da língua e, quando puxaram, saiu um tampão higiénico. A ave terá engolido o objeto por pensar que era comida. A cegonha está a recuperar e será depois devolvida à natureza.