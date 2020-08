Cegonhas libertadas em Olhão

Um total de 15 cegonhas-brancas foram libertadas nas últimas semanas pelo RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, depois de terem dado lá entrada por várias situações, incluindo indícios de traumas por embaterem em estruturas enquanto voavam.Estas aves tinham sido apadrinhadas, a título individual e também empresarial, cujo dinheiro serviu para ajudar a pagar os seus tratamentos.A maioria destas cegonhas (11) foi apadrinhada por uma agência de turismo local enquanto as restantes foram a título individual.Alguns destes padrinhos e madrinhas participaram nas ações de devolução à natureza, que ocorreram numa zona da Ria Formosa, perto do centro do RIAS.Os apadrinhamentos podem ser feitos através do site oficial do RIAS e não se limitam apenas a cegonhas, mas também camaleões, mochos, corujas, cágados ou águias, entre outros animais selvagens.